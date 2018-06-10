Из колонии под Пензой сбежали три украинца

В субботу вечером из колонии-поселения №12 в селе Сосновка Бессоновского района Пензенской области сбежали трое осужденных граждан Украины, сообщила региональная прокуратура.

«9 июня около 21 часа администрацией ФКУ колонии-поселения № 12, расположенной в с. Сосновка Бессоновского района Пензенской области, был обнаружен побег троих осужденных», – говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Отмечается, что сбежали трое осужденных за совершение краж. Все они – граждане Украины, уроженцы Луганской области 1994 и 1995 годов рождения. Из них двое – братья-близнецы.

«До настоящего времени их местонахождение не установлено», – говорится в сообщении.