Премьер Армении посетит Москву на следующей неделе

Глава правительства Армении Никол Пашинян на следующей неделе посетит российскую столицу, сообщил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

«Да», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

7 июня Мнацаканян пригласил своего российского коллегу Сергея Лаврова посетить Ереван.

Напомним, 14 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян по прибытии в Сочи выразил уверенность, что отношения между Россией и Арменией будут более братскими, призвав российских бизнесменов вкладывать в Армению инвестиции.