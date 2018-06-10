США задумались о передаче Японии «списанного» десантного корабля

Республиканец Майк Конауэй. внес на рассмотрение американского конгресса законопроект о передаче «списанного» десантного корабля Японии.

«Законопроект санкционирует отправку в Японию десантного корабля, что предоставит нашему близкому союзнику столь необходимое средство для усиления своей безопасности в регионе, где отмечается рост нестабильности. Данное морское судно – находящийся в резерве универсальный десантный корабль типа «Тарава» – поможет Японии усилить свои ВМС, а также предоставит стране существенную гуманитарную поддержку и помощь в случае стихийных бедствий», – говорится в описании к законопроекту.

Речь идет о передаче универсального десантного корабля «Нассау» (LHA 4) типа «Тарава», построенного еще в 1978 году, передает RT.

При этом за транспортировку и ремонт судна конгрессмен предлагает заплатить самой Японии.

«Перед отправкой в связи с продажей или передачей в дар судно пройдет необходимый ремонт в США за счет Японии. Кроме того, любые расходы, связанные с передачей судна, будут покрыты японской стороной, а не американскими налогоплательщиками», – подчеркивается в сообщении.