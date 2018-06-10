Китай готов с Россией сохранять ядерную сделку с Ираном

Пекин сожалеет об одностороннем выходе США из ядерной сделки по Ирану и готов работать Москвой для сохранения соглашения, заявил председатель Китая Си Цзиньпин.

«Мы сожалеем об одностороннем решении США выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной по грамме Ирана. Китай готов работать с Россией и другими странами для сохранения СВПД», – заявил Си Цзиьпин на расширенном заседании ШОС, передает РИА «Новости».

Со своей стороны президент Ирана Хасан Роухани поблагодарил Россию и Китай за поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и приветствует усилия, предпринимаемые Москвой и Пекином.

«Я хотел бы поблагодарить Россию и Китай за поддержку СВПД, я приветствую ваши усилия», – заявил Роухани, выступая на заседании совета лидеров государств ШОС в расширенном составе.

Он подчеркнул, что «усилия США по навязыванию своей политики другим странам – это угроза для всех». «Недавний пример такого одностороннего подхода – это выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), в то время как Иран выполнил все свои обязательства в рамках СВПД, и МАГАТЭ в 11 докладах признала, что Иран полностью соблюдает все условия ядерной сделки», – сказал Роухани.

Он особо подчеркнул, что «все стороны ядерной сделки ответственны за реализацию всех своих обязательств, принятых на себя в соответствии с СВПД».

8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала это решение.

Напомним, в конце мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет работать с Европой, чтобы минимизировать негативные последствия решения США выходу из иранской ядерной сделки.