Путин рассказал, кто победил террористов в Сирии

Глава российского государства Владимир Путин назвал страны, благодаря усилиям которых в борьбе с терроризмом в Сирии удалось добиться важных результатов.

Путин на расширенном заседании саммита ШОС сказал, что «серьезных результатов» позволили добиться «слаженные действия» самой Сирии, России, Ирана, Турции, а также «других партнеров, включая Казахстан». Благодаря этим странам «удалось в значительной мере подавить террористическую активность», передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что Дамаск «полностью выполняет свои обязательства», демонстрирует готовность к «политическому диалогу». По словам президента России, «теперь дело за оппозицией».

Российский лидер также отметил, что власти Сирии контролирует территорию, на которой проживает 90% сирийского населения.

Путин сообщил, что Дамаск направил предложение по составу участников Конституционного комитета от правительства САР для подготовки нового Основного закона страны.