Стрельба произошла в Беслане, есть жертвы

В результате стрельбы в Беслане убиты два брата, сообщил источник.

Огонь открыли из проезжающей машины, передает «Интерфакс».

«В результате стрельбы в Беслане погибли двое жителей, являющиеся родными братьями», – сообщил источник ТАСС.