Макрон заявил о необходимости реформировать ВТО

Необходимо реформировать Всемирную торговую организацию, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы добились включения в итоговое коммюнике четкого положения о необходимости проведения реформы ВТО», – приводит его слова ТАСС.

По словам Макрона, ВТО и G20 должны стать более эффективными, чтобы страны не «замыкались сами на себе» и могли «лучше и быстрее преодолевать конфликты».

Французский президент напомнил, что механизмы ВТО «не менялись с 1994 года».

Он приветствовал стремление членов G7 «добиваться таких перемен».