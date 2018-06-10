Мэй призвала избегать принципа «око за око» в отношениях с США

Отношения с США не следует выстраивать по принципу «око за око», заявила глава британского правительства Тереза Мэй.

Она заявила, что о разногласиях нужно говорить «открыто и честно», как сделали участники саммита G7 по вопросу «неоправданных» американских пошлин на импорт европейской стали и алюминия.

По словам Мэй, пошлины «сделают всех беднее», так как нанесут удар по конкуренции, производительности, инновациям, передает РИА «Новости».

«В ответ ЕС введет ответные меры», – сказал Мэй, добавив, что при этом нужно избегать «эскалации по принципу «око за око».

Она призвала к конструктивному диалогу, назвав Лондон «защитником свободной торговли».