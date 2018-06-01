Военный эксперт назвал обвинения в атаке на МН17 провокацией против России

Обвинения в адрес Москвы в крушении малайзийского Boeing над Украиной в 2014 году являются провокацией против России, достоверных доказательств этому нет, а все озвученные доводы неубедительны и зачастую противоречивы, заявил военный аналитик Ярослав Штефец в интервью чешскому изданию.

«По-настоящему достоверных доказательств запуска ракеты с территории близ Снежного, как о том доложила комиссия, нет, или они неубедительны, а зачастую противоречивы», – заявил Штефец порталу Parlamentní listy.cz. Текст интервью публикует «ИноСМИ».

Штефец подчеркнул, что выводы комиссии по МН17 вызывают у него «большой скепсис», особенно когда России не позволяют участвовать в расследовании, а представляемые страной доказательства тут же отметаются и называются «лживыми».

«Неясно, почему, например, не удалось допросить украинских диспетчеров, которые в тот день работали, и почему в качестве доказательств были приняты переговоры донецких ополченцев», – сетует эксперт.

Он также отметил, что в докладе полностью проигнорированы снимки с российских спутников, российские записи переговоров украинских военных по рации в момент крушения самолета над Украиной и другие доказательства, представленные российским Министерством обороны.

Штефец признался, что «даже в самых буйных фантазиях» не может представить себе причины, которые бы подтолкнули Россию «сложнейшим путем доставить «Бук» на Украину, сбить гражданский самолет, а потом контрабандой провезти комплекс обратно в Россию». «Для этого нужно прочитать массу шпионских романов и посмотреть не один фильм про Джеймса Бонда», – сказал он.

Военный эксперт отметил, что за последние годы в норму превратились сомнительные сообщения, опубликованные авторитетными СМИ и даже озвученные высокопоставленными политиками ведущих европейских стран. Среди таких сообщений он упомянул заявления Тони Блэра о химическом оружии в Ираке, «точную информацию» британского премьера Терезы Мэй об отравлении отца и дочери Скрипалей «Новичком», а также «сомнительное видео», которое президент Франции Макрон в социальных сетях выдавал за «секретное и неопровержимое доказательство» химической атаки в сирийской Думе.

«По странному стечению обстоятельств все перечисленные примеры объединяет одно – желание навредить или дискредитировать Российскую Федерацию», – заметил Штефец. По его словам, даже нападение на Ирак имеет отношение к Москве, потому что целью его были волнения в «мягком подбрюшье» России.

«Создается впечатление, что все это элементы по сути общемирового наступления в рамках гибридной войны, которая ведется против России, чтобы выставить ее на международной арене агрессивной страной и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в РФ», – заметил эксперт.

Напомним, на минувшей неделе Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к крушению самолета Boeing «Малайзийских авиалиний» на Украине в июле 2014 года. Москва в ответ указала на идеологическую заданность поиска виновных в крушении MH17.

Президент России Владимир Путин по этому поводу официально заявил, что ракета, сбившая малайзийский Boeing, не принадлежала российским ВС.