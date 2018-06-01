В Москве прошел третий съезд движения «Бессмертный полк России», его участники избрали новые органы управления и обновили состав сопредседателей, сообщили организаторы мероприятия.

«1 июня в Центральном музее Великой Отечественной войны прошел третий съезд общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», – цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что в работе съезда приняли участие делегаты из 76 регионов России – руководители и представители региональных отделений движения.

На съезде были подведены итоги деятельности «Бессмертного полка» за три года (предыдущий съезд организации проходил в 2015 году), после отчета о работе делегаты избрали новые органы управления.

«Руководителем исполнительного комитета стал Артем Хуторской, который ранее работал в Русском географическом обществе», – сообщили организаторы.

Также съезд переизбрал народного артиста СССР Василия Ланового и автора идеи создания народного шествия Геннадия Иванова, которые являлись сопредседателями с момента создания организации.

В ряды сопредседателей были также избраны ответственный секретарь «Поискового движения России», председатель комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты России Елена Цунаева и первый в России кавалер ордена Святого Георгия Сергей Макаров. До этого момента Елена Цунаева являлась членом центрального штаба «Полка», она стояла у истоков создания организации. Сергей Макаров – генерал-полковник в отставке, с 26 мая 2008 года по 11 января 2010 года он был командующим войсками Северо-Кавказского военного округа.

Как добавили организаторы съезда, 2 июня руководители и представители региональных отделений «Бессмертного полка» смогут обменяться опытом и проработать план реализации проектов и деятельности движения.