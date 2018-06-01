Ритейлеры отказались от продажи выпущенной к ЧМ-2018 «огнеопасной» бутылки с водой

Ритейлеры «Ашан» и «Лента» прекратили продажи воды «Святой источник», разлитой в «пожароопасные» 2,5-литровые емкости в форме футбольного мяча.

«В связи с появлением информации о том, что бутылка воды «Святой источник» в 2,5-литровой таре в форме мяча в некоторых случаях может привести к возгоранию, было принято решение приостановить продажи данного товара до выяснения всех обстоятельств», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы «Ашана».

Аналогичное решение приняли в «Ленте», прекратив продажу указанной воды с пятницы, 1 июня.

Как отметили ритейлеры X5 Retail Group и «Магнит», данная продукция в магазинах их сетей не продается.

Накануне сообщалось, что выпущенные к ЧМ-2018 по футболу бутылки воды «Святой источник» в форме мяча стали загораться; причиной стали физические особенности емкости, похожей на линзу.