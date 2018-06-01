В Самаре плохо отремонтированный подъезд облили фекалиями

В сети появилось видео из Самары, на котором рабочие облили отремонтированный подъезд фекалиями из-за спора с управдомом.

Как сообщает Telegram-канал Mash, управляющему дома не понравилось, как рабочие выполнили ремонт в подъезде. В результате управдом высказал претензии прорабу, который поручил своим сотрудникам исправить недоделки.

При этом дополнительные работы, в том числе те, которые по факту выполнен не были, были включены в смету.

Управдом отказался платить, в ответ на что ремонтники, по его словам, наняли несколько человек, которые облили подъезд фекалиями. Видео с камеры наблюдения, было опубликовано в Сети. На нем запечатлены лица предполагаемых злоумышленников.

Отмечается, что местные жители обратились в полицию с требованием найти и наказать виновных.

По какому адресу произошла эта история, не сообщается.