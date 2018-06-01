Звезды поздравили подписчиков с Международным днем защиты детей

Звезды спорта и эстрады поздравили своих подписчиков с Международным днем защиты детей, и поделились фотографиями своих чад.

«С Днем защиты детей!», – написала фигуристка Татьяна Навка в Instagram, разместив фото дочери Надежды.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 1 Июн 2018 в 3:41 PDT

«Наши дети – самая большая любовь в нашей жизни! С днем защиты детей», – оставила запись певица Наташа Королева в Instagram.

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) 1 Июн 2018 в 2:10 PDT

«С Днем защиты детей вас, друзья!», – поздравил подписчиков музыкант Леонид Агутин своих подписчиков в Instagram, опубликовав несколько фотографий детей из семейного архива.

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) 31 Май 2018 в 10:41 PDT

Телеведущая Арина Шарапова опубликовала в Instagram шуточное видео, где спрашивает певца Филиппа Киркорова, директора тележурнала «Ералаш» Бориса Грачевского и других «звезд» о том, когда у них появился первый телевизор.

Публикация от Арина Шарапова (@arinasharapova1tv) 31 Май 2018 в 9:31 PDT

«С днем защиты детей! Им труднее и страшнее чем нам! Давайте будем рядом с ними! Всегда! С любыми», – предложила телеведущая и актриса Лариса Гузеева в Instagram.