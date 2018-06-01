Начало лета в Москве побило рекорд

Самой холодной за последние 80 лет стала ночь на 1 июня в Москве, в Подмосковье температура впервые упала ниже ноля.

«Хотя заморозки в воздухе наблюдались лишь на станции Черусти, минимальная температура воздуха на ряде станций Москвы и Подмосковья побила рекорд», – сообщает портал «Метеоновости».

Отмечается, что в центре Москвы, на станции Балчуг, температура воздуха опустилась до 6,5 градуса. На территории МГУ температура опустилась до 5,5 градуса впервые за 70 лет. «Самой холодной за последние 80 лет оказалась температура на станции ТСХА, 4,5 градуса», – говорится в сообщении.

В Подмосковье температура опустилась ниже ноля – в Черустях зарегистрировано минус 1,7 градуса, хотя ранее минимальная температура воздуха ни на одной из метеостанций 1 июня не была отрицательной.

В то же время весна в московском регионе была теплее, чем обычно. Май вошел в десятку самых теплых с начала инструментальных наблюдений. Температура была выше, чем обычно, на ВДНХ – на 3,1 градуса, на Балчуге – на 3,6 градуса. Отмечается, что за месяц было лишь трое суток, когда температура была ниже нормы.

Минимальная температура была зафиксирована 11 мая (4 градуса), максимальная – 2 мая (27,9 градуса). При этом самым холодным днем стало 31 мая, когда термометры показали всего 12,4 градуса тепла. А самая теплая ночь – накануне, 30 мая, было 14,6 градуса.



Количество осадков, выпавших в мае оказалось в пределах нормы на всей территории города.