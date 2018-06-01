Кремль подтвердил общение Путина по видеосвязи на прямой линии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин во время прямой линии 7 июня будет поддерживать связь с губернаторами и членами правительства в режиме видеоконференции.

«Частично я могу это подтвердить, действительно», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на соответствующий вопрос.

Он отметил, что у президента всегда есть возможность держать связь с членами правительства и руководителями регионов.

«Такая возможность будет у него и на этот раз», – добавил пресс-секретарь президента.

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» глава государства будет общаться с руководителями регионов и членами правительства по конференц-связи.