На стройке в Кракове найдены останки 1,6 тыс. человек

Строители гостиничного комплекса в Кракове обнаружили останки 1,6 тыс. человек средневекового периода.

Во время строительных работ были найдены развалины средневековой церкви, монастыря, больницы и кладбища, предположительно, XIV века, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

Отмечается, что на кладбище было найдено более 1,6 тыс. человеческих скелетов.

Находка привлекла внимание прокуратуры, которая начнет проверку правомерности выдачи разрешения на строительство.

Уточняется, что инвестор сначала решил не рассказывать об останках, а перезахоронил часть из них, другие передал ученым.