Путин заявил о высочайшем признании движения «Бессмертный полк»

Президент Владимир Путин в приветствии участникам съезда общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк» отметил, что подобные инициативы объединяют представителей всех поколений.

«Уверен, что такие благородные, востребованные инициативы будут и впредь объединять представителей всех поколений во имя сохранения светлой памяти о героическом подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне», – говорится в приветствии на сайте Кремля.

Путин отметил, что за прошедшее время движение «Бессмертный полк России» завоевало «высочайшее признание, стало поистине всенародным, нашло отклик в сердцах миллионов людей – как в нашей стране, так и за ее пределами».

Президент пожелал участникам плодотворной и конструктивной работы, «содействующей воспитанию молодежи на основе ценностей патриотизма и гражданственности, уважительного отношения к замечательным ратным и трудовым страницам национальной истории».

В этом году участие в акции «Бессмертный полк» в Москве приняли более 1 млн человек. Портал Gigarama представил гигапиксельную панораму, сделанную во время акции на Красной площади. Всего в России в шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 10 млн человек.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как прошло шествие «Бессмертного полка» в России. Праздничные мероприятия, организованные 9 мая, включают парадные марши, торжественные митинги, праздничные концерты, спортивные состязания, тематические выставки.

Президент Владимир Путин в этом году в пятый раз принял участие в памятном шествии. Сам он нес фотографию своего отца – Владимира Спиридоновича Путина. Вместе с российским лидером к шествию присоединились премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич.