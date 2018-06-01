В России разрешили приватизацию подконтрольным офшорам юрлицам

Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий юридическим лицам, подконтрольным офшорным компаниям, приватизировать предприятия.

Был снят запрет «на участие в приватизации в качестве покупателей юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль», следует из сообщения пресс-службы Кремля.

Также уточняется регулирование вопросов, связанных с определением круга субъектов, подпадающих под понятие «иностранный инвестор».

Согласно правкам, иностранные организации, находящиеся под контролем граждан России и (или) российских юридических лиц, и иностранные граждане, имеющие гражданство России, должны быть исключены из числа лиц, на которых распространяется понятие «иностранный инвестор».

Вносимые в Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» изменения ставят применение ряда положений этого закона в зависимость от того, предоставляет ли иностранная организация информацию о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в федеральный орган исполнительной власти, контролирующий иностранные инвестиции на территории России.

Также было скорректировано и положение Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», устанавливающее запрет на участие офшорных компаний в приватизации государственного и муниципального имущества в качестве покупателей.

Ранее было предложено создать офшор для всех компаний на острове Русский.