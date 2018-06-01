Военные медики разработали особую женскую аптечку

Военные медики России разработали индивидуальный гигиенический комплект (ИГК) для женщин-военнослужащих; аптечка рассчитана на применение в полевых условиях, сообщил главный гинеколог Минобороны Андрей Шмидт.

Шмидт, объясняя назначение специального ИГК, рассказал, что разработка создана для использования в полевых условиях, на учениях, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету ВC «Красная звезда».

«Женские физиологические функции никто не отменял, поэтому все необходимое в те же критические дни должно быть под рукой – аптеки рядом нет, равно как и возможности обратиться к гинекологу», – добавил медик.

В комплект входят средства интимной гигиены, средства для самостоятельной диагностики микотического вагинита, бактериального вагиноза и их лечения до посещения врача.

Пока военные только пытаются «внедрить ИГК на снабжение».

Шмидт подчеркнул, что использование таких ИГК является также и профилактикой бесплодия, «в развитии которого воспаления репродуктивной системы имеют огромное значение».

«ИГК – это еще и фактор самодисциплины: мы тебя обеспечиваем, но и ты не должна забывать о себе и беспокоиться о собственном здоровье», – отметил главный гинеколог.

Кроме того, Шмидт, также руководящий кафедрой и клиникой акушерства и гинекологии Военно-медицинской академии им. Кирова (ВМедА), сообщил, что сотрудники учреждения научились восстанавливать молочные железы, ампутированные из-за операций по удалению раковых опухолей.

«Причем одномоментные (пластические операции по реконструкции молочной железы): женщина не ходит без прооперированной ампутированной груди – ее восстанавливают за счет высоких технологий, которые мы с успехом применяем», – рассказал врач.

По данным на март 2018 года в Вооруженных силах России служат около 44,5 тыс. женщин, почти 4 тыс. из которых носят офицерские погоны, а 7,5 тысяч – прапорщики и мичманы.