ЦБ отозвал лицензию у «Бум-Банка»

Банк России с 1 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Бум-Банка» (город Нальчик).

Использование «Бум-Банком» рискованной бизнес-модели, ориентированной преимущественно на кредитование физических лиц, привело к формированию на балансе значительного объема активов сомнительного качества. При этом основу ресурсной базы кредитной организации составляли привлеченные от населения денежные средства, говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Кроме того, в деятельности «Бум-Банка» установлены нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Бум-Банк» – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.05.2018 кредитная организация занимала 380 место в банковской системе России.