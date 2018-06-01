Пашиняна решили выдвинуть на Нобелевскую премию

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна могут выдвинуть на соискание Нобелевской премии мира, сообщили местные СМИ.

Как пишет армянская газета «Жаманак» со ссылкой на дипломатические источники, инициатива выдвижения исходит от нескольких иностранных послов в Армении, к которым присоединились люди из команды Пашиняна, передает ТАСС.

По мнению инициаторов выдвижения, Пашинян «не только принес общественную стабильность Армении, но и может быть инициатором установления мира и толерантности в регионе».

