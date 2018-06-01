Минувший май в Западной Сибири оказался самым холодным за полвека

Май в Западной Сибири стал самым холодным и дождливым с 1969 года, сообщил начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерий Григорьев.

«В среднем в Новосибирской области температура в мае была ниже нормы на 5 градусов, но в отдельные дни – на 10-12 градусов. Практически такая же ситуация по всем соседним регионам Западной Сибири», – передает РИА «Новости» слова Григорьева.

По его словам, чуть теплее было на Алтае, где температура воздуха в мае оказалась в среднем на 2-3 градуса ниже нормы.

«Переувлажнение почвы по некоторым районам Новосибирской области, например, в Чановском и Черепановском районах, составило более 200% от нормы. Ордынский – почти три нормы. В соседних регионах практически то же самое – от 120% до 200% осадков от нормы», – сказал Григорьев.

Он заявил также, что в последние годы таких аномальных погодных условий не наблюдалось.

«В июне, после 5-го числа, погода должна быть нормальной. Дневная температура будет в пределах 22-23 (градусов), ночная – в пределах 13-15 градусов. В целом, как и ожидали, июнь будет несколько ниже нормы по температуре. Осадков же будет больше нормы», – отметил он.

Напомним, ранее в пятницу врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников объявил, что в регионе вводится режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятной ситуации в агропромышленном комплексе, связанной с аномальными погодными условиями.