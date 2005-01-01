Facebook вылетел из тройки популярнейших сайтов США

Социальная сеть Facebook больше не входит в топ самых популярных в США сайтов, ее обошла развлекательная платформа Reddit, следует из рейтинга компании Alexa (компания Amazon).

Так, по данным Alexa, Reddit, в котором пользователи проводят чуть больше 15 минут в день, сместил Facebook (11 минут в день) на четвертое место, передает РИА «Новости».

Amazon занял пятое место – в нем интернет-пользователи проводят по семь с половиной минут ежедневно.

На первом и втором местах – Google и YouTube, на которых пользователи проводят по семь и восемь минут ежедневно.

Рейтинг Alexa основан на данных ежемесячного трафика с учетом просмотра страниц и средней посещаемости за день.

Отмечается также, что в мировом рейтинге Reddit находится на шестой строчке, а Facebook – на третьей.