Лучшие школьники России проводят пикник в Москве

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1 июня, пятница  |  Последнее обновление — 17:45  |  vz.ru
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Торговая война США и ЕС угрожает важным российским интересам

США начали перекраивать торговлю с ЕС Фото: Benoit Tessier/Reuters
Торговая война США с ЕС стартует в ночь на 1 июня. Дональд Трамп вводит в действие отсроченные ранее пошлины на европейскую сталь и металл. Евросоюз уже рассказал, что сделает в ответ. Это событие в ЕК уже окрестили черным днем в мировой торговле – и оно может иметь самые печальные последствия в том числе для России. Подробности...
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Почему «буйные московские девушки» бросают вызов обществу

Кира Майер в зале судаФото: twitter.com/sledcom_rf
В Москве поймали очередную «Мару Багдасарян» – 24-летнюю «модель» под псевдонимом Кира Майер. Как и ее прототип, она ездила по городу без прав и всячески рекламировала себя в соцсетях. Почему часть молодежи в упор не замечает государство, бросает ему вызов или просто считает себя выше закона? Подробности...
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Как Крымский мост изменил жизнь крымчан

Паломничество любителей селфи: одни отъезжают, другие приезжают – паркуются прямо на обочине. Номера краснодарские, ростовские, Ставропольский крайФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Крымский мост способен восхитить даже того, кто живет на другом конце земного шара. Но для тех, кого он соединил с «большой землей», друзьями и родственниками, новыми возможностями, это не просто грандиозное сооружение. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Керчи, чтобы узнать, как изменилась жизнь крымчан с появлением моста, о чем они мечтают и о чем печалятся. Подробности...
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Зачем Израилю нужно еще одно государство на Ближнем Востоке

У евреев достаточно тесные связи с курдамиФото: Ako Rasheed/Reuters
Общеизвестно, что курды – наиболее крупный этнос, не имеющий собственного государства. Но поддержать курдов в стремлении это государство заполучить пока готова только одна страна мира – Израиль. Вопрос о признании независимости Курдистана уже вынесен на обсуждение парламента. Но зачем нужен Израилю независимый Курдистан? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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День, когда можно и нужно сказать о своих чувствах ребенку

Виктория Федотова, журналист
Международный день защиты детей вызывал у меня массу вопросов, когда я сама была ребенком: от чего и кто меня защищает? Почему именно 1 июня и только один день? С чего вдруг праздник придумали и кто? Подробности...

Перестаньте лебезить перед предателями!

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Мы строим общество, в котором патриотизм и гражданственность будут уделом «плебса». Так понимаю, что государство ничего с этим делать не собирается. Может, потому что это его устраивает. А может, оно просто не знает, что делать? Подробности...
Обсуждение: 78 комментариев

Знаешь, Аркадий, что пошло не по плану?

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Как воскресший – воскресшему. Я долго думал, почему ребята из СБУ выбрали именно тебя. Таких вас на Украине трое. Твоя кандидатура, Аркадий, была лучшей, поздравляю! Только знаешь, что пошло не по плану? Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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    Выборы президента России онлайн

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          Лучшие школьники России проводят пикник в Москве

             1 июня 2018, 17:33
          Фото: ресс-служба РДШ
          Текст: Евгений Романов

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          В Москве продолжается Большой школьный пикник. В пятницу его программа была приурочена к Международному дню защиты детей. Активисты поучаствовали в футбольном матче РДШ, фестивале воздушных змеев и танцевальном флешмобе. В субботу пикник завершится праздничным концертом в парке «Сокольники».

          В Москве проходит (с 29 мая по 2 июня) Большой школьный пикник с участием 1200 активистов Российского движения школьников (РДШ). Среди них – юные экологи и добровольцы, фотографы и медийщики, начинающие поэты и музееведы. Все они съехались в столицу для участия в заключительных этапах конкурсов и проектов.

          В пятницу ключевые события пикника были приурочены к празднованию Международного дня защиты детей. Ребята сыграли в футбольном матче РДШ, участвовали в фестивале воздушных змеев и танцевальном флешмобе.

          Образовательная программа пикника включает более 80 мастер-классов и открытых лекториев, встречи с ведущими экспертами и профессионалами. В рамках внеучебной программы проходят конкурсы и экскурсии по Москве. Ранее состоялись финалы всероссийских конкурсов «На старт, Эко-отряд!», «Открытка РДШ», «Юный фермер», «Русские рифмы. Дети», «Школа дизайна», «Школьный музей», Медиашколы РДШ и фотопроекта «Фокус».

          Одна из самых запоминающихся церемоний прошла на площадке международного фестиваля «Интермузей» на ВДНХ. Ребят награждали первый замминистра культуры Владимир Аристархов, руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, директор Росдетцентра, ответственный секретарь Координационного совета РДШ Алиса Крюкова.

          «На сегодня в нашей стране около 18 тысяч школьных музеев и несколько десятков тысяч школьников, которые отдают свое свободное время и творческие силы на их развитие. Вы сумели представить самые яркие и интересные проекты, собрать вокруг себя команду единомышленников, и внести свой вклад в развитие музейного дела нашей страны» – сказал ребятам Бугаев.

          В стенах экономического университета им. Плеханова состоялось награждение победителей конкурсов «На старт, эко-отряд!» и «Юный фермер». Эти конкурсы объединили более 20 тысяч ребят из восьмидесяти регионов. Поздравить ребят и вручить награды победителям пришли почетные гости, среди которых была замруководителя Росмолодежи Екатерина Драгунова. Она отметила важность таких проектов, как «Юный фермер»: «Приятно быть в очередной раз на празднике РДШ! «Юный фермер» – это очень важный проект именно сейчас, когда в нашей стране одним из приоритетных направлений является развитие фермерских хозяйств. И благодаря вам у нас их скоро будет очень много. Страна рассчитывает на вас. Вы - крутые!»

          В конце церемонии Герой России, летчик-космонавт, председатель РДШ Сергей Рязанский дал старт новой волне конкурса «На старт, Эко-отряд».

          А в историческом парке «Россия – моя история» в четверг царила творческая атмосфера. Там чествовали победителей конкурса «Русские рифмы. Дети» и проекта «Школа дизайна». Ребят приветствовал другой замруководителя Росмолодежи Роман Камаев: «Дорогие ребята! Я очень рад видеть вас здесь, в Москве. Ваши работы произвели на меня и моих коллег огромное впечатление и по-настоящему нас поразили. В свою очередь мы сделаем все возможное, чтобы о вас узнала вся страна, а родители гордились вами еще больше!»

          В первый день образовательной программы, 30 мая, юные журналисты отправились в Московский центр профобразования при телевизионном техническом центре «Останкино», где представили видеоролики на суд экспертного жюри. Другим сюрпризом стала «прогулка» по офису Mail.ru group.

          А юные экологи встретились с программистом, мастером сыроварения Олегом Сиротой, который предпочел столичной жизни фермерское хозяйство и производство сыра. А начинающие мастера фотосъемки встретились в парке «Зарядье». О том, как инновационные технологии влияют на искусство, узнали финалисты «Школы дизайна». Об этом и многом другом им рассказала историк и теоретик искусства Татьяна Фадеева.

          В субботу в парке «Сокольники» в рамках пикника состоится празднование экватора Года добровольца. Как сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе РДШ, школьники присоединятся к участникам фестиваля добровольцев. «Хорошее настроение, музыка, танцы, возможность сказать добрые слова без повода – таким запомнится этот день для тысячи участников этого грандиозного события», – говорят в РДШ.

          Украшением праздника станет акция «Добрый пленэр». Вместе со школьниками живописью под открытым небом займутся общественные деятели, популярные актеры и музыканты. Еще одним сюрпризом станет «Зарядка с чемпионами», которую проведут известные спортсмены – биатлонист Антон Шипулин и гимнастка Маргарита Мамун.

          Большой школьный пикник завершится праздничным концертом. Хорошее настроение создадут Юлиана Караулова, Стас Море, МОТ, группа Quest Pistols Show и другие. Ведущими прощального концерта станут российский музыкант и актер Алексей Воробьев и победительница проекта «Лига ораторов» Екатерина Анисимова.


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