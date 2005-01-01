Лучшие школьники России проводят пикник в Москве

В Москве продолжается Большой школьный пикник. В пятницу его программа была приурочена к Международному дню защиты детей. Активисты поучаствовали в футбольном матче РДШ, фестивале воздушных змеев и танцевальном флешмобе. В субботу пикник завершится праздничным концертом в парке «Сокольники».

В Москве проходит (с 29 мая по 2 июня) Большой школьный пикник с участием 1200 активистов Российского движения школьников (РДШ). Среди них – юные экологи и добровольцы, фотографы и медийщики, начинающие поэты и музееведы. Все они съехались в столицу для участия в заключительных этапах конкурсов и проектов.

В пятницу ключевые события пикника были приурочены к празднованию Международного дня защиты детей. Ребята сыграли в футбольном матче РДШ, участвовали в фестивале воздушных змеев и танцевальном флешмобе.

Образовательная программа пикника включает более 80 мастер-классов и открытых лекториев, встречи с ведущими экспертами и профессионалами. В рамках внеучебной программы проходят конкурсы и экскурсии по Москве. Ранее состоялись финалы всероссийских конкурсов «На старт, Эко-отряд!», «Открытка РДШ», «Юный фермер», «Русские рифмы. Дети», «Школа дизайна», «Школьный музей», Медиашколы РДШ и фотопроекта «Фокус».

Одна из самых запоминающихся церемоний прошла на площадке международного фестиваля «Интермузей» на ВДНХ. Ребят награждали первый замминистра культуры Владимир Аристархов, руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, директор Росдетцентра, ответственный секретарь Координационного совета РДШ Алиса Крюкова.

«На сегодня в нашей стране около 18 тысяч школьных музеев и несколько десятков тысяч школьников, которые отдают свое свободное время и творческие силы на их развитие. Вы сумели представить самые яркие и интересные проекты, собрать вокруг себя команду единомышленников, и внести свой вклад в развитие музейного дела нашей страны» – сказал ребятам Бугаев.

В стенах экономического университета им. Плеханова состоялось награждение победителей конкурсов «На старт, эко-отряд!» и «Юный фермер». Эти конкурсы объединили более 20 тысяч ребят из восьмидесяти регионов. Поздравить ребят и вручить награды победителям пришли почетные гости, среди которых была замруководителя Росмолодежи Екатерина Драгунова. Она отметила важность таких проектов, как «Юный фермер»: «Приятно быть в очередной раз на празднике РДШ! «Юный фермер» – это очень важный проект именно сейчас, когда в нашей стране одним из приоритетных направлений является развитие фермерских хозяйств. И благодаря вам у нас их скоро будет очень много. Страна рассчитывает на вас. Вы - крутые!»

В конце церемонии Герой России, летчик-космонавт, председатель РДШ Сергей Рязанский дал старт новой волне конкурса «На старт, Эко-отряд».

А в историческом парке «Россия – моя история» в четверг царила творческая атмосфера. Там чествовали победителей конкурса «Русские рифмы. Дети» и проекта «Школа дизайна». Ребят приветствовал другой замруководителя Росмолодежи Роман Камаев: «Дорогие ребята! Я очень рад видеть вас здесь, в Москве. Ваши работы произвели на меня и моих коллег огромное впечатление и по-настоящему нас поразили. В свою очередь мы сделаем все возможное, чтобы о вас узнала вся страна, а родители гордились вами еще больше!»

В первый день образовательной программы, 30 мая, юные журналисты отправились в Московский центр профобразования при телевизионном техническом центре «Останкино», где представили видеоролики на суд экспертного жюри. Другим сюрпризом стала «прогулка» по офису Mail.ru group.

А юные экологи встретились с программистом, мастером сыроварения Олегом Сиротой, который предпочел столичной жизни фермерское хозяйство и производство сыра. А начинающие мастера фотосъемки встретились в парке «Зарядье». О том, как инновационные технологии влияют на искусство, узнали финалисты «Школы дизайна». Об этом и многом другом им рассказала историк и теоретик искусства Татьяна Фадеева.

В субботу в парке «Сокольники» в рамках пикника состоится празднование экватора Года добровольца. Как сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе РДШ, школьники присоединятся к участникам фестиваля добровольцев. «Хорошее настроение, музыка, танцы, возможность сказать добрые слова без повода – таким запомнится этот день для тысячи участников этого грандиозного события», – говорят в РДШ.

Украшением праздника станет акция «Добрый пленэр». Вместе со школьниками живописью под открытым небом займутся общественные деятели, популярные актеры и музыканты. Еще одним сюрпризом станет «Зарядка с чемпионами», которую проведут известные спортсмены – биатлонист Антон Шипулин и гимнастка Маргарита Мамун.

Большой школьный пикник завершится праздничным концертом. Хорошее настроение создадут Юлиана Караулова, Стас Море, МОТ, группа Quest Pistols Show и другие. Ведущими прощального концерта станут российский музыкант и актер Алексей Воробьев и победительница проекта «Лига ораторов» Екатерина Анисимова.