Баку ответил на предложение Пашиняна о переговорах по Карабаху

Официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку готов к переговорам по урегулированию карабахского конфликта.

Гаджиев выразил мнение, что «мяч на поле армянской стороны» и призвал Ереван «не изобретать велосипед», передает РИА «Новости».

«Еще раз хочу подчеркнуть, что Азербайджан полностью готов к субстантивным переговорам при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе существующей повестки для скорейшего урегулирования конфликта», – подчеркнул официальный представитель МИД Азербайджана.

Он выразил надежду на то, что «новое политическое руководство Армении не будет повторять ошибок своих предшественников, будет проводить здоровую политику и постарается создать цивильные отношения для мирного сосуществования с соседями».

Напомним, в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян побывал в Степанакерте, предложив свой вариант решения проблемы Нагорного Карабаха.

Ранее в Баку заявляли о «наивности» Пашиняна и «незнании» и им предмета переговоров.