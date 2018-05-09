Кадыров стал первым обладателем нового чеченского ордена

В День Победы глава Чечни Рамзан Кадыров получил высшую награду чеченского парламента «Даймехкан Турпалхо» («Герой Отечества»); орден Кадырову на параде Победы в Грозном вручил спикер парламента Магомед Даудов.

«За личное мужество и отвагу, проявленные при защите государственности, конституционного строя и правопорядка на территории Чеченской республики в условиях, сопряженных с риском для жизни, и проявленный героизм награждается орденом «Даймехкан Турпалхо» глава республики, Герой России Рамзан Кадыров», – заявил, вручая награду, Даудов.

В парламенте Чечни сообщили, что орден был учрежден депутатами 1 марта 2018 года. Таким образом, Рамзан Кадыров стал первым человеком, который получил эту высокую награду, передает РИА «Новости».

Ранее Кадыров был награжден еще одним орденом парламента – «Даймехкан Сий» («Честь Отечества») «за достижения в государственном строительстве и обеспечение безопасности в республике».