Германия осудила выход США из соглашения по Ирану

Действия США по Ирану в значительной степени дезавуирует усилия по стабилизации ситуации в регионе, заявил в среду журналистам глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Так, «выход США из атомного соглашения и возобновление санкций дезавуируют (...) усилия по стабилизации в регионе не в незначительной степени», заявил Маас.

Он добавил, что данный шаг Вашингтона «способствует росту неуверенности, угрожает пошатнуть доверие к международным договорам», передает РИА «Новости».



Глава МИД ФРГ заявил также, что Берлин останется в соглашении по иранскому атому, так как это соответствует политическим интересам Германии.



«Наша цель ясна – мы остаемся в атомном соглашении, хотя бы на основании собственных политических интересов и интересов в сфере безопасности. И поэтому мы будем работать над тем, чтобы это соглашение имело будущее», – сказал Маас.

Дипломат подчеркнул, что соглашение по иранской ядерной программе «стало успехом долгих и сложных дипломатических переговоров, которые длились много лет, и это соглашение работает».

Потому Берлин призывает Тегеран действовать разумно и придерживаться условий соглашения по атому.

Маас отметил, что не понимает, как США без соглашения по иранской ядерной программе хотят предотвратить доступ Тегерана к атомному оружию, и добавил, что в данный момент требуется также «проанализировать, какие последствия для европейских компаний может иметь решение США», передает ТАСС.

Напомним, накануне Евросоюз ЕС выразил сожаление в связи выходом США из ядерной сделки, а лидеры Франции, Германии и Британии призвали Иран «проявить сдержанность» в ответ на решение Вашингтона.