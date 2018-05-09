Песню «Катюша» ко Дню Победы спели более миллиона человек

Песню «Катюша» в честь Дня Победы спели более 1 млн человек, которые присоединились к флешмобу «Споем вместе» телеканала «Россия» и социальной сети «Одноклассники».

Об этом сообщил начальник службы новых медиа телеканала «Россия» Антон Коробков-Землянский, передает ТАСС.

Он сообщил, что «акция продолжалась в течение месяца»; за это время было получено «огромное количество работ, присланных из всех регионов России и других стран».

Так, песню пели в Новороссийске, Москве, Костроме, Севастополе, Нью-Йорке, Париже и других городах.

Отмечается, что самые оригинальные ролики вошли в музыкальный клип, который выйдет в среду эфир канала.

Директор по продуктам «Видео» и OK Live «Одноклассников» Марина Краснова отметила, что «пользователи (...) в преддверии Дня Победы публикуют особенно много интересного личного контента».

Присоединиться к флешмобу смогут в среду участники акции «Бессмертный полк», которые пройдут по Тверской улице, где расположена оборудованная студия телеканала.