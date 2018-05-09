Израиль призвал Россию выйти из ядерной сделки с Ираном

Русскоговорящий функционер партии «Ликуд», член израильского правительства Зеев Элькин заявил, что Израиль продолжит убеждать остальных участников ядерной сделки с Ираном, включая Россию, в необходимости пересмотра соглашения, по примеру США.

«Главное – не договор, та или иная бумага, главное – то, что остановит Иран по дороге к ядерной бомбе. Этот договор не мог его остановить», – заявил Элькин, слова которого передает РИА «Новости».

«Может быть, не все присоединятся к нему сразу. Так было и в прошлый раз, когда американцы были первыми в объявлении санкций, и потребовалось время, чтобы к ним присоединилась международная общественность», – заявил Элькин, призвав Россию, Великобританию, Германию, Францию и Китай выйти из соглашения с Ираном.

Донести свою точку зрения до руководства России Элькин, который также выполняет функции доверенного лица и личного переводчика Биньямина Нетаньяху, сможет в ходе визита премьер-министра Израиля в Россию, запланированного на 9 мая.

Накануне Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении всех ранее отмененных санкций. Москва сочла решение США по Ирану сведением политических счетов.

В то же время президент Ирана Хасан Роухани подчеркнул, что Иран не выходит из ядерной сделки, соглашение сохраняется между Тегераном и «пятеркой» без США.