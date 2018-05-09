Умер посол России в Португалии Олег Белоус

В Лиссабоне на 67-м году жизни умер чрезвычайный и полномочный посол России в Португалии Олег Белоус, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Ушел из жизни яркий дипломат, профессионал высшей пробы, внесший большой личный вклад в создание новой европейской архитектуры, налаживание партнерских отношений с Францией, Италией, Испанией, Португалией и другими странами Европы», – говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел России.

О причинах смерти дипломата на сообщается.

Олег Белоус родился в 1951 году, окончил МГИМО, после чего в 1973 году поступил на работу в МИД России. За свою карьеру дипломата Белоус успел побывать директором Департамента общеевропейского сотрудничества российского внешнеполитического ведомства, постоянным представителем России при ОБСЕ, главой Первого Европейского департамента.

Напомним, в феврале прошлого года на рабочем посту ушел из жизни выдающийся российский дипломат, постпред России при ООН Виталия Чуркин, а месяцем ранее в Нью-Дели умер чрезвычайный и полномочный посол России в Индии Александр Кадакин.