В Минобороны назвали число записей на портале «Память народа»

На портале Минобороны «Память народа» появилось около 1 млн записей о погибших во время Великой Отечественной войны, сообщает военное ведомство.

Как отмечается на сайте Минобороны, к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне портал «Память народа» пополнился данными из Центрального архива Минобороны (ЦАМО) и из картотеки раненего филиала ЦАМО в Петербурге.

«На портал «Память народа» было загружено около 1 млн записей о погибших участниках войны, 17 млн записей из документов, содержащих информацию о местах службы и 1,3 млн записей о награждениях», – говорится в сообщении ведомства.

Также в Минобороны добавили, что самый полный на сегодняшний день информационный ресурс о Второй мировой войне содержит более 425 тыс. документов армий и фронтов о 216 боевых операциях.

Ежегодно на портале «Память народа» миллионы пользователей со всего мира ищут родных. Пик активности приходится на майские праздники, когда портал ежедневно посещает более 1 млн пользователей.

Благодаря ресурсу стали доступны архивные документы о героях Великой Отечественной войны. Также информация портала помогает в развитии общественного движения «Бессмертный полк». На портале предусмотрен «Личный архив», где любой желающий может сохранить найденные документы и самостоятельно дополнить его личными документами и фотографиями из семейного архива. Отмечается что личные архивы на портале ведут около 500 тыс. человек.

Напомним, впреддверии 70-леттия Победы в мае 2015 года в Сети появился крупнейший в мире портал «Память народа» о судьбах героев Великой Отечественной войны.