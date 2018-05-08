Садовничий рассказал о возможном разделении Минобрнауки на два ведомства

Глава Российского союза ректоров, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий сообщил о дискуссиях по разделению Минобрнауки на два ведомства; голоса сторонников и противников разделились поровну.

«Сейчас это главная интрига, что лучше. Половина высказывается за то, чтобы науку выделить, а вторая половина говорит, что в единстве это более выгодно для науки в целом. Подождем немного, буквально несколько дней, посмотрим, как будет структура правительства», – цитирует Садовничего «Интерфакс».

Также ректор МГУ отметил, что выступает за сохранение текущей конфигурации на определенное время.

«Мне кажется, может, сейчас на некоторое время оставить так, как есть и посмотреть еще», – отметил Садовничий, добавив, что в дискуссии участвует РАН и лично ее глава Александр Сергеев.

Отметим, в августе 2016 года сообщалось, что Минобр науки может быть разделено на два ведомства, одно из которых будет заниматься вопросами образования (тогда его главой прочили Ольгу Васильеву, которая позже заняла пост в «объединенном» министерстве), а другое – вопросами науки.

Кто возглавит ведомство в новом составе кабмина и в каком формате будет действовать министерство, пока не известно. Ранее Госдума утвердила на должность премьера Дмитрия Медведева.