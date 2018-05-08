МИД отреагировал на вандализм в отношении памятника маршалу Коневу в Праге

Министерство иностранных дел России осудило акт вандализма в отношении памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге, выразив надежду, что власти Чехии найдут и накажут вандалов.

«С возмущением узнали о том, что в Праге совершен акт вандализма в отношении памятника маршалу Советского Союза И.С.Коневу, установленного в знак признательности жителей чешской столицы за освобождение города от немецкой оккупации и сохранение архитектурной жемчужины от разрушения», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Акт вандализма назван «кощунственным», оскорбляющим память «красноармейцев и их чехословацких братьев по оружию». В самые последние дни войны, напоминает МИД, они «заплатили жизнью за то, чтобы нынешнее поколение чехов могло жить в мире».

«Рассчитываем, что чешские власти примут незамедлительные меры по розыску и наказанию преступников, восстановлению памятника Коневу и обеспечению сохранности монумента в его первоначальном виде», – говорится в заявлении.

МИД выразил надежду на то, что к требованиям Москвы присоединится большая часть жителей Чехии.

Ранее стало известно, что в Праге осквернили памятник Коневу – его обили розовой краской.