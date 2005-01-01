Москва недовольна риторикой нового главы МИД Германии

Антироссийская риторика главы МИД ФРГ Хайко Мааса не сможет повлиять на внешнюю или внутреннюю политику России, сообщил информированный источник в Москве.

Как сообщает ТАСС, Москва обратила внимание на резкие оценки проводимой Россией политики, звучащие со стороны германского истеблишмента, в том числе и членов нового кабмина Ангелы Меркель.

«Особенно ярко выделяется на этом поприще новый министр иностранных дел Маас», – говорит собеседник агентства.

Один из источников обратил внимание на то, что с приходом Мааса в МИД Германии в Берлине стали все чаще прибегать к антироссийской риторике, призывая к проявлению жесткости в отношении Москвы.

Подобный поворот в Москве, по информации источника, «вызывает удивление и разочарование», особенно в связи с тем, что немецкие социал-демократы, представителем которых является Маас, начиная с эпохи «Восточной политики» и до недавнего времени «традиционно проявляли к России достаточно взвешенные и сбалансированные подходы».

«Разногласия с Москвой по ряду вопросов мировой и европейской повестки всегда обсуждали уважительно, без нравоучений и односторонних требований. И сейчас многие члены руководства Социал-демократической партии Германии считают ошибкой проводимую Хайко Маасом линию на отказ от принципов и культуры «Восточной политики», – добавил собеседник агентства.

По его словам Москву не может не настораживать, что Берлин предпочел присоединиться к инициированной британцами бездоказательной кампании вокруг сфабрикованного в Лондоне дела Скрипалей.

«При этом какие-либо доказательства немцам не потребовались, хотя инсценировка так называемого «отравления» становится все более очевидной и профессионалы в спецслужбах ФРГ не могут этого не знать», – подчеркнул источник.

Кроме этого, озабоченность Москвы вызывает поддержка Маасом ракетных ударов США и их союзников по Сирии.

«Такое впечатление, что на волне русофобии Германия готова не только отдать лидерство в европейских делах Парижу, но и признать «руководящую роль» Вашингтона и Лондона в определении курса Евросоюза, НАТО, «семерки». Одним из последних наиболее очевидных примеров отказа ФРГ от самостоятельности и конструктивности в сотрудничестве с Россией, напомнил он, стала недавняя высылка по требованию Лондона четырех российских дипломатов из Берлина, которая «впервые была осуществлена демонстративно», – сказал собеседник агентства, добавив, что «такого не было даже в эпоху холодной войны».

Источник подчеркнул, что Маас «ошибается, полагая, что подобные методы давления смогут изменить как внешнюю, так и внутреннюю политику нашей страны».

«Они (методы давления на Москву, – прим. ВЗГЛЯД) не приведут ни к чему иному, кроме как к дальнейшей деградации российско-германских отношений, и так пребывающих не в лучшей форме», – добавил собеседник агентства.

В конце апреля сообщалось, что среди руководителей Социал-демократической партии Германии растет недовольство антироссийской политикой главы немецкого МИДа Хайко Мааса. В середине апреля Хайко Маас после встречи в Брюсселе с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером заявил, что политическое давление на Москву должно быть усилено из-за блокирования резолюции США по Сирии в СБ ООН.

В конце марта Германия выдворила четырех сотрудников диппредставительства России в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Как заявил по этому поводу глава МИД ФРГ Хайко Маас, такая реакция Берлина «была необходима и уместна в качестве политического сигнала из солидарности с Соединенным Королевством».

Отметим, глава МИД Германии посетит 10 мая с рабочим визитом Москву.