Путин призвал кабмин таргетировать бедность

Количество бедных в стране уменьшается, но недостаточными темпами, правительство должно таргетировать бедность, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме.

«Количество бедных все-таки уменьшается, но уменьшается недостаточными для нас темпами, поэтому одна из главных задач правительства – таргетировать эту бедность, бороться с ней и победить, как и победить другие проблемы, которые перед нами стоят, решить и другие задачи глобального, капитального, прорывного развития нашего Отечества, нашей любимой страны России», – цитирует Путина РИА «Новости».

Ранее Госдума утвердила Дмитрия Медведева на посту премьера. До этого он, выступая перед депутатами, заявил, что «население планеты становится старше, растет дефицит трудовых ресурсов, бедность и неравенство усиливаются, ухудшается экология, на сырьевых рынках царит нестабильность, что ставит под угрозу экономическое развитие». При этом Медведев подчеркнул, что готов сделать все для развития страны.

Накануне Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Документ предписывает снижение в два раза уровня бедности в стране к 2024 году.