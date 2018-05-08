Медведев высказался на тему выхода из партии при вступлении в должность премьера

Кандидат на пост премьера России Дмитрий Медведев заявил, что относится отрицательно к предложению обязать главу правительства выходить из партии при вступлении в должность.

«Я отношусь к этому отрицательно», – сказал Медведев, передает РИА «Новости».

По его словам, смысл парламентской деятельности и участия в избирательном процессе заключается в том, чтобы получить определенный результат, который «заключается определенными политическими силами, эти политические силы называются партии».

«Во главе партии стоят их руководители, и в большинстве стран мира в той или иной степени эти руководители участвуют в формировании правительства, где-то непосредственно возглавляя правительство, где-то во главе партии находится президент. Ничего крамольного в этом нет, я считаю, что наша система в этом смысле ничем не отличается от большинства демократических систем мира», – пояснил Медведев.



Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму проект, запрещающий членство премьер-министра России в политических партиях.