Медведев усомнился в реализации повышения НДФЛ до 15%

Кандидат на пост премьер-министра Дмитрий Медведев в ходе встречи с фракцией «Справедливая Россия» в Госдуме заявил, что НДФЛ в России вряд ли повысится до 15%, как об этом говорилось ранее.

«Он высказал не очень оптимистическое мнение по поводу повышения НДФЛ в России с 13 до 15%», – сказал первый зампред фракции Михаил Емельянов, добавив, что, по словам Медведева, идея «не факт, что будет реализована», передает РИА «Новости».

Комментируя «не впечатляющий» рост экономики страны Медведев на встрече связал это с антироссийскими санкциями, добавил Емельянов.

22 марта вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что не исключает повышение подоходного налога до 15%, однако Минфин открестился от инициативы о повышении НДФЛ.

Напомним, фракция «Единой России» и ЛДПР поддержали предложенную Путиным кандидатуру Медведева. КПРФ и «Справедливая Россия» выступили против.