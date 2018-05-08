Порошенко назвал «подтвержденное» число «российских солдат» в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что якобы половина участников боевых действий в Донбассе являются гражданами России.

«У нас есть подтвержденные цифры, что в разные периоды их количество колебалось от 10 тыс. до 2,5 тыс. Плюс у них есть почти 50 тыс. так называемых русских волонтеров, которых набрали через российскую мобилизационную систему и направили туда», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что эти люди «притворяются», что они не являются «солдатами регулярной армии», однако все равно «остаются русскими солдатами», у которых якобы есть «российское оружие и амуниция».

Также Порошенко выразил уверенность в невозможности разрешения конфликта в Донбассе без миротворцев – по его словам, это инструмент для оказания давления на Россию, чтобы она «вывела войска».

Украина и ранее утверждала, что в Донбассе якобы действуют тысячи российских военнослужащих, однако никаких доказательств своих слов Киев так и не привел. Российские власти неоднократно отрицали участие своих войск в вооруженном конфликте в Донбассе. Президент Владимир Путин допустил лишь, что в регионе могут находиться россияне, однако они не являются представителями регулярной армии.