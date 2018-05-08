Трамп анонсировал свой разговор с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во вторник утром, 8 мая, проведет телефонный разговор с председателем Китая Си Цзиньпином, обсудив с ним торговые отношения и ситуацию в КНДР.

«Я буду вести беседу с моим другом, председателем Китая сегодня утром в 8.30 (15.30 мск). Основными темами станут торговля, в которой ожидаются хорошие события, а также Северная Корея, с которой строятся отношения и доверие», – написал Трамп в Twitter.

На прошлой неделе США и КНР в ходе двухдневных переговоров так и не договорились о прекращении торговой войны.

В начале апреля власти США обнародовали список продукции из Китая, в отношении которой министерство торговли решило ввести дополнительные пошлины в размере 25%. В ответ Госсовет КНР опубликовал перечень американских товаров, которые могут облагаться аналогичными сборами.