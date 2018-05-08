Путин приветствовал открытие зала Исторической правды Музея Победы

Президент Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям торжественного открытия зала Исторической правды Музея Победы и напомнил о необходимости сохранить для будущих поколений правду о Великой Отечественной войне.

Текст приветствия опубликован на официальном сайте Кремля.

«Великая Победа – наш общий праздник и общее достояние народов, плечом к плечу сражавшихся на фронтах, в партизанских отрядах, в движении Сопротивления. Мы в неоплатном долгу перед героями и должны сохранить для будущих поколений правду о минувшей войне, отстоять честь, достоинство, доброе имя живых и павших, твердо противодействовать всем попыткам фальсификации исторических фактов», – следует из текста приветствия.

Глава государства подчеркнул, что открытие новой экспозиции – важная и своевременная инициатива, и отметил, что уникальные документы и редкие архивные материалы представлены в музее в современных мультимедийных форматах.

Президент России выразил уверенность в успехе нового выставочного пространства, которое будет интересно как профессионалам-историкам, так и многочисленным гостям, в том числе ветеранам, «реальным свидетелям тех далеких событий».

Во вторник, 8 мая, в Музее Победы на Поклонной горе в Москве открывается зал Исторической правды.

В нем представлена вся статистка Великой Отечественной войны – от финансовых потерь Советского Союза, уничтоженных городов и населенных пунктов до погибших воинов и мирных жителей.

В основе зала – экспонаты из фондов Музея Победы, Мемориального музея немецких антифашистов, материалы Российского государственного архива кинофотодокументов, кинохроника из личных коллекций.

Также здесь можно увидеть портфель Георгия Жукова, с которым он ходил на доклад к Иосифу Сталину, фотоаппарат «Фотокор-М», использовавшийся для съемки парада 7 ноября 1941 года, плеть из немецкого концлагеря и многие другие экспонаты.