В Кремле рассказали об отношении Путина к певице Самойловой и группе ABBA

Президент Владимир Путин относится с большой симпатией к российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой, учитывая несправедливую ситуацию, в которую она попала в прошлом году на Украине, в Кремле рады, что на этот раз она сможет показать миру свой талант, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается нашей участницы Самойловой, конечно, вы знаете, что президент относится к ней с большой симпатией. Вы знаете ту очень некрасивую, несправедливую ситуацию, в которую она попала как российская участница в прошлом году, поэтому мы очень рады, что она сможет свой талант показать миру на этот раз. Конечно, президент весьма ей симпатизирует», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, интересуется ли Путин конкурсом «Евровидение», который стартует во вторник в Лиссабоне.



По его словам, Путину нравятся некоторые песни шведской группы ABBA, но у него не было возможности сконцентрироваться на новостях об их новой песне, поскольку он готовился к инаугурации.



«Я знаю, что президенту какие-то песни ABBA нравятся, но сейчас у него не так много времени слушать музыку. Не думаю, что он имел возможность концентрироваться на новостях о новой песне ABBA. Как вы знаете, он готовился к инаугурации, да и обстановка в мире не очень», – ответил Песков на вопрос, действительно ли президенту нравится творчество этого коллектива.