Губернатор Забайкалья: Не должно остаться без вести пропавших солдат

«Каждый погибший солдат должен быть похоронен, не должно остаться неизвестных солдат», – заявила газете ВЗГЛЯД губернатор Забайкальского края Наталья Жданова. Так она прокомментировала торжественное перезахоронение останков участника Великой Отечественной войны Егора Димова.

«Благодаря работе поискового отряда «Долина», который занимается поиском непогребенных защитников Отечества времен Великой Отечественной войны, останки Егора Ивановича Димова – пусть и спустя десятилетия – возвращены на родную землю», – отметила губернатор Забайкальского края Наталья Жданова.

Она рассказала, что с военными почестями он был предан земле на кладбище села Нижний Ильдикан. Именно отсюда в 1940 году ушел служить Егор Димов. «Каждый погибший солдат должен быть похоронен, не должно остаться неизвестных солдат», – уверена собеседница.

«Мы очень благодарны ребятам – патриотам, которые занимаются раскопками, добывают сведения о найденных солдатах, разыскивают их родных. Это и есть память о Великом подвиге советского солдата, дань уважения и признания каждому, кто сложил голову на той кровопролитной войне», – отметила Жданова.

Она напомнила, что Великая Отечественная война 73 года назад «завершилась победоносно», однако «ценой колоссальных жертв, беспримерного мужества и героизма многонационального советского народа». «Эта война унесла жизни миллионов советских людей, но врагу не удалось сломить дух народа. Память о ней неподвластна времени, она бережно хранится и передается из поколения в поколение», – резюмировала Жданова.

Напомним, останки Егора Ивановича Димова были обнаружены в октябре 2017 года в ходе поисковых работ на местах боевых действий в период Великой Отечественной войны в районе бывшей деревни Софронково Новгородской области. При красноармейце был найден смертный медальон с вкладышем. Выяснилось, что погибший родился в 1920 году в селе Нижний Ильдикан Читинской области.

Была проведена работа по розыску родственников солдата. Оказалось, что на территории Забайкальского края проживают: внук, внучка и другие родственники Егора Димова.

Останки воина вернули на его малую родину. После чего правительство Забайкальского края внесло изменения в проект постановления «О внесении изменений в перечень основных социально значимых мероприятий» к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, включив в него мероприятие по перезахоронению забайкальца.

Траурная церемония прошла 26 апреля, сообщил портал местного телеканала «Альтес». Егора Димова похоронили на кладбище родного села с воинскими почестями, как героя, отдавшего жизнь за свою родину. Почтить память погибшего красноармейца пришли не только внук и внучка Егора Димова, но и все жители села.