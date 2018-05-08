Воспитателя заподозрили в избиении ребенка ключами в Казани

В Казани воспитатель элитного детсада подозревается в избиении ребенка тапком и связкой ключей за то, что он не спал в тихий час, сообщает Следственный комитет.

Педагог якобы не только избила мальчика, но также накрывала его лицо подушкой, а после заперла ребенка в кабинете, выключив свет, сообщает СК в «ТамТам».

Таким образом, воспитатель обвиняется в угрозах убийством и незаконном лишении свободы. Уголовное дело направлено в суд.

Отметим, что это уже не первый скандальный инцидент в российских детских садах с начала года. Так, например, в апреле воспитательница одного из московских детских садов по ошибке напоила детей бензиновым растворителем. В Кирове ребенок провалился в двухметровую яму с грунтовой водой на территории детского сада во время прогулки.

В марте в Красноярске сотрудница частного детского сада забыла ребенка в подъезде после прогулки. В феврале в детском саду в Новой Москве погибла девочка; сообщалось, что воспитатели забыли ее на прогулке.