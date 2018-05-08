Астролога в Приморье оштрафовали за прогноз на президентские выборы

Приморского астролога Александра Ремпеля оштрафовали за прогноз о победе Владимира Путина на выборах президента, сообщили в управлении регионального Роскомнадзора.

Предсказание было опубликовано в газете «Джентри», главредом которой является сам астролог.

По информации ИА PrimaMedia, астролог в обсуждении поста в Facebook о работе Роскомнадзора написал, что он «не знал, что есть ограничения на астрологические прогнозы».



«До выборов мы составили административный протокол, направили его в суд. Там было неверное оформление публикации перед выборами. Избирком установил, что есть нарушения», – передает РИА «Новости» слова представителя ведомства.