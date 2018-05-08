Греческого журналиста «Евровидения» ранили в Лиссабоне

В Лиссабоне во время ограбления получил ножевое ранение журналист, приехавший освещать конкурс «Евровидение», сообщили греческие СМИ.

ЧП произошло утром в понедельник. Неизвестный подошел к журналисту, ударил ножом и ограбил. Отмечается, что в связи с проведением «Евровидения» в Лиссабоне повышены меры безопасности и «практически на каждом углу» стоят полицейские, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Antenna.

Журналист, у которого с собой были 4 тыс. евро на покупку билетов на полуфинал конкурса, госпитализирован, угрозы его жизни нет. Грабитель скрылся.

Напомним, в понедельник в Лиссабоне официально стартовал международный песенный конкурс «Евровидение».