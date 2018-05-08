Киев подсчитал потери ВСУ с начала войны в Донбассе

Потери ВС Украины с начала военных действий в Донбассе составили 3 тыс. 332 человека, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

«С начала агрессии ВСУ потеряли 3 тыс. 332 человека, из них боевые потери – это 2 тыс. 394 лица, и 938 – небоевые потери. Хочу отметить, что причины небоевых потерь различны. Начиная от болезней, дорожно-транспортных происшествий, нарушений правил безопасности... суицида, к сожалению, такое явление тоже есть, употребление спиртных напитков», – передает РИА «Новости» со ссылкой на «Обозреватель» слова Полторака.

Напомним, в феврале 2018 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в зоне боевых действий в Донбассе еженедельно совершают самоубийства от двух до трех военнослужащих.