Появились сведения о прилете Ким Чен Ына в китайский Далянь

Член госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И сейчас находится в городе Далянь, где, судя по всему, проводит встречу с прибывшим туда накануне на специальном самолете неким высокопоставленным пхеньянским представителем, предположительно, лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Как сообщает агентство Киодо со ссылкой на осведомленные источники, в Даляне приняты повышенные меры безопасности, в центре города через каждые несколько метров расставлены полицейские. Кроме того, перекрыта улица, ведущая, предположительно, к месту, где остановился высокопоставленный гость, передает ТАСС.

Местные жители отмечают, что меры безопасности в городе усилены с понедельника.

Сообщается также, что в аэропорту Даляня, где были замечены самолеты высокопоставленных китайских деятелей, во вторник приземлился самолет северокорейской Air Koryo.

При этом между Далянем и аэропортами КНДР нет прямого воздушного сообщения.

СМИ предположили, что в городе находится не только Ким Чен Ын, но и лидер Китая Си Цзиньпин. Высказываются предположения, что он примет участие в церемонии начала первого испытательного плавания построенного на верфях Даляня первого полностью китайского авианосца.