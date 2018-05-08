Конгресс собрался расширить программу обучения сирийской оппозиции

Американский конгресс намерен к концу 2019 года расширить реализуемую Пентагоном программу «обучения и оснащения» отрядов вооруженной оппозиции в Сирии, говорится в докладе о проекте оборонного бюджета США на следующий финансовый год.

Согласно документу, глава Белого дома обязан будет предоставить комитетам обороны Конгресса план, «в котором будут описаны усилия, которые предпримут Соединенные Штаты для обучения и создания сил, проверенных надлежащим образом», передает РИА «Новости».

Документ также содержит указания о том, как оценивать эффективность нейтрализации террористической группировки «Исламское государство*» на территории Сирии.

Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об «очень странных вещах» на базе США в сирийском Ат-Танфе, одной из незаконно развернутых военных баз США в Сирии, где проводится обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции.