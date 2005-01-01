Транспортные ограничения введут в Москве в День Победы

В День Победы 9 мая москвичи и гости столицы столкнутся с некоторыми ограничениями: из-за парада и шествия «Бессмертного полка» частично будут перекрыты отдельные улицы и входы в метро, изменится расписание общественного транспорта.

День Победы соберет на улицах столицы миллионы москвичей и туристов. Они захотят стать участниками праздничного шествия «Бессмертный полк», решат прогуляться по городу, посмотреть салют. Для многих будет актуальна информация о перекрытых дорогах и станциях метро.

Отметим, что всем участникам массовых мероприятий, включая шествие «Бессмертный полк» и культурно-развлекательных мероприятиях, запрещено ношение оружия, в том числе газовых перцовых баллончиков, электрошокеров, холодного оружия (ст. 25 Федерального закона «Об оружии»). Кроме того, напитки рекомендуется проносить в пластиковой таре, а не в стеклянной.

В День Победы будут усилены меры транспортной безопасности и количество досмотровых мероприятий на всех станциях метро. Московский метрополитен призывает пассажиров заранее планировать маршруты поездок.

С 5.00 утра автомобилям запрещен проезд на участке от улицы Нижние Мневники до Тверской улицы по Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня, Баррикадная, далее по Садовому кольцу – по Садовой-Кудринской (с нарушением налево), Триумфальной площади и Тверской улице, сообщается на сайте мэрии Москвы.

С 6.00 и до окончания мероприятий будут закрыты

проезд по Тверской улице от Триумфальной площади до Моховой улицы;

улицу Моховую от Большой Никитской до Тверской улицы;

улицу Охотный Ряд от Тверской улицы до Большой Дмитровки.

С 6.30 до 8.00 перекроют проезд Девичьего поля для подготовки личного состава к военному параду.

С 9.00 до 22.30 нельзя будет проехать на авто и общественном транспорте по улице Волхонка и по площади Тверская Застава.

С 12.00 до 19.00 перекроют дороги от метро «Динамо» до метро «Охотный ряд» по 1-й Тверской-Ямской улице, Тверской и Моховой улицам, Театральному проезду, а также по Большому Москворецкому мосту, Москворецкой и Кремлевской набережным, пройдет шествие «Бессмертный полк». Движение машин на участке полностью закроют.

С 7.00 и до окончания парада только на вход и пересадку пассажиров откроют станции метро «Площадь революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая», «Библиотека имени Ленина», сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

На время проведения парада с 7.00 и до окончания проезда колонн закроют выход пассажиров со станций метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Лубянка», «Китай-город».

После завершения праздничного салюта в 22.10 и народных гуляний частично перекроют вход на станции метро «Площадь революции», «Охотный ряд», «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая», «Библиотека имени Ленина», «Пушкинская», «Парк Культуры», «Октябрьская», «Тверская», «Чеховская», «Воробьевы горы», «Университет», «Спортивная», «Лубянка», «Китай-город».

Помимо этого, в День Победы 9 мая вестибюль № 1 станции «Парк Победы» будет работать только на выход, вестибюль № 2 - только на вход.

В День Победы 9 мая метро и МЦК будут работать в обычном режиме до 1 часа ночи.