Эрдоган обвинил Запад в попытке дестабилизации Балкан

Президент Турции Тайип Эрдоган по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что Анкара противостоит планам Запада по созданию кризисов и нестабильности на Балканах.

По его мнению, именно это вызывает критику западных стран по поводу активности Турции на Балканах, передает РИА «Новости».

«Страны Запада с неприязнью реагируют на нашу деятельность на Балканах, на инициативы и усилия, предпринимаемые нами в этом регионе… Мы видим, что кое-кому не нравится наше тесное сотрудничество с Сербией, Боснией и Герцеговиной», – заявил Эрдоган.

«Они пытаются исказить суть наших действий, поскольку их беспокоит то, что наше сотрудничество приносит плоды. Усилия Турции нарушают их планы, которые они намерены реализовать путем создания кризисов и нестабильности, мешают осуществлению их замыслов в регионе», – сказал президент Турции.

Он пообещал, что Турция продолжит интенсивную деятельность на Балканах, в том числе через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA), несмотря на противодействие Запада. Среди направлений дальнейшей деятельности Турции в регионе Эрдоган назвал восстановление исторических памятников в регионе.

Вучич, в свою очередь, назвал Турцию ведущей силой на Балканах, позицию которой очень важно учитывать. Президент Сербии также отметил вклад Анкары в обеспечение мира и безопасности в регионе.

Напомним, по мнению американских аналитиков, Балканы станут полем битвы новой холодной войны.